NYT: США планируют устроить конференцию с участием "Талибана"

Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил созвать конференцию под эгидой ООН для формирования афганского правительства вместе с представителями "Талибана". Конференция, должна быть созвана в Турции.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на письмо президенту Афганистана Ашрафу Гани.
Конференция, по предложению Блинкена, должна пройти с участием представителей США, России, Китая, Пакистана, Ирана и Индии.
Блинкен также описал планы по репрезентации талибов в новом правительстве, изменению Конституции Саудовской Аравии. Планы также предусматривают проведение выборов после формирования временного правительства.
Источники NYT подтвердили, что письмо было доставлено Гани специальным представителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты пересмотрят мирное соглашение, достигнутое с талибами при администрации 45-го президента Дональда Трампа. США, в частности, планируют сделать оценку того, выполнял ли Талибан свои обязательства по разрыву связей с террористическими группами.