UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

NYT: США планируют устроить конференцию с участием "Талибана"

Автор: Даша Харченко

Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил созвать конференцию под эгидой ООН для формирования афганского правительства вместе с представителями "Талибана". Конференция, должна быть созвана в Турции.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на письмо президенту Афганистана Ашрафу Гани.

Конференция, по предложению Блинкена, должна пройти с участием представителей США, России, Китая, Пакистана, Ирана и Индии.

Блинкен также описал планы по репрезентации талибов в новом правительстве, изменению Конституции Саудовской Аравии. Планы также предусматривают проведение выборов после формирования временного правительства.

Источники NYT подтвердили, что письмо было доставлено Гани специальным представителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты пересмотрят мирное соглашение, достигнутое с талибами при администрации 45-го президента Дональда Трампа. США, в частности, планируют сделать оценку того, выполнял ли Талибан свои обязательства по разрыву связей с террористическими группами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ТалибанСоединенные Штаты АмерикиАфганистан
Читайте также
В Миннеаполисе на месте гибели Джорджа Флойда застрелили человека
Прогноз погоды