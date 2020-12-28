Росія завершила будівництво ділянки "Північного потоку-2" в Німеччині

Компанія Nord Stream 2 заявила про завершення будівництво ділянки газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні Німеччини. Будівництво тривало з початку грудня після річної перерви.

Про це повідомляє німецьке видання DPA.

Очікується, що в середині січня Nord Stream 2 почне будівництво газопроводу у водах Данії. Прокладанням труб, як і в Німеччині, займатиметься російське судно "Фортуна".

Однак в компанії Nord Stream 2 у відповідь на запит DPA відмовилися офіційно коментувати свої подальші плани. Як зазначили в компанії, вся інформація буде повідомлена "в потрібний час".

Прокладання російського трубопроводу "Північний потік-2" відновилося у водах Німеччини 11 грудня. Прокладанням труб займалося російське судно "Фортуна". Будівництво було заморожене через американські санкції.

Нагадаємо, 26 грудня російське судно "Фортуна" покинуло будівництво газопроводу "Північний потік-2" у водах Німеччини. Судно повернулося в німецький порт Вісмар.

Також РБК-Україна писало, що роботи з будівництва ділянки газопроводу "Північний потік-2" у водах Данії планують відновити 15 січня 2021 року. Це остання незавершена ділянка газопроводу.