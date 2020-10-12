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МВС Білорусі загрожує застосуванням бойової зброї на протестах

Автор: Максим Зайченко

Міністерство внутрішніх справ Білорусі загрожує демонстрантам застосуванням бойової зброї, оскільки протести в країні "стали організованими та вкрай радикальними". Крім цього, силовики будуть застосовувати спецзасоби для придушення мітингів.

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Відповідний коментар заступника глави МВС Білорусі Геннадія Казакевича розміщений в офіційному Telegram-каналі прес-секретаря відомства.

"Протести, які змістилися переважно у Мінськ, стали організованими та вкрай радикальними. У зв'язку з цим співробітники органів внутрішніх справ та військовослужбовці внутрішніх військ не підуть з вулиць і в разі необхідності застосовуватимуть спецзасоби та бойову зброю", - заявив він.

Нагадаємо, в Білорусі за вчора, 11 жовтня, силовики затримали 713 учасників акцій протестів. Всього в країні пройшло 25 протестних акцій. Силовики підтвердили застосування спецзасобів і спецтехніки проти демонстрантів.

Зазначимо, починаючи з 9 серпня, коли в Білорусі почалися демонстрації, безпосередньо в Мінську було засуджено майже 3 тисячі осіб.

Також РБК-Україна писало, що ЄС узгодив введення санкцій проти Олександра Лукашенка.

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