У Білорусі затримали понад 700 учасників недільних протестів

У Білорусі за вчора, 11 жовтня, силовики затримали 713 учасників акцій протестів. Всього в країні пройшло 25 протестних акцій.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі.

За даними МВС, участь в акціях протестів взяли 11 тисяч осіб. При цьому більшість людей вийшли в Мінську.

"За порушення законодавства про масові заходи затримано 713 громадян. До розгляду в суді справ щодо адміністративних правопорушень в місця тримання затриманих оселені 570 осіб", - повідомили в МВС.

При цьому силовики підтвердили застосування спецзасобів і спецтехніки проти демонстрантів.

Раніше РБК-Україна писало, що в Мінську проти демонстрантів силовики застосували перцевий газ і світлошумові гранати, хоча раніше правоохоронці заперечували факт застосування спецзасобів.

Зазначимо, починаючи з 9 серпня, коли в Білорусі почалися акції протесту, безпосередньо в Мінську було засуджено майже 3 тисячі осіб.

У свою чергу білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська заявила про новий етап насильства в своїй країні.