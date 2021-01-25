Світу загрожує розпад через США та Китай, - генсек ООН

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш попередив про небезпеку розпаду світу на дві частини через домінування Китаю та США. Він наголосив, що його лякає така перспектива.

Про це йшлося на віртуальному економічному форумі в Давосі.

За словами Гутерріша, ці дві частини будуть контролюватися двома найбільшими економіками на планеті - США та Китаєм.

"Мене продовжує лякати можливість величезного розлому: світ розпадається на дві частини на чолі з двома найбільшими економіками на Землі, з двома різними домінуючими валютами, власними правилами торгівлі, власним інтернетом, власними геополітичними та військовими стратегіями, що дають нульову суму", - сказав генсек ООН.

Гутерріш наголосив, що світу потрібно зробити все можливе, щоб запобігти такому поділу.

Нагадаємо, до цього на Давоському форумі виступав глава Китаю Сі Цзіньпін, який застеріг світових лідерів від початку нової "холодної війни".