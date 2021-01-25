Миру грозит распад из-за США и Китая, - генсек ООН

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш предупредил об опасности распада мира на две части из-за доминирования Китая и США. Он подчеркнул, что его пугает такая перспектива.

Об этом шла речь на виртуальном экономическом форуме в Давосе.

По словам Гутерриша, эти две части будут контролироваться двумя крупнейшими экономиками на планете - США и Китаем.

"Меня продолжает пугать возможность огромного разлома: мир распадается на две части во главе с двумя крупнейшими экономиками на Земле, с двумя разными доминирующими валютами, собственными правилами торговли, собственным интернетом, собственными геополитическими и военными стратегиями, которые дают нулевую сумму", - сказал генсек ООН.

Гутерриш подчеркнул, что миру нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить такое разделение.

Напомним, до этого на Давосском форуме выступал глава Китая Си Цзиньпин, который предостерег мировых лидеров от начала новой "холодной войны".