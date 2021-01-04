У світі понад 85 млн осіб заразилися коронавірусом

У світі 85,06 мільйона осіб заразилися коронавірусом. Від хвороби померло 1,84 мільйона осіб.

Це випливає з даних Університету Джонса Хопкінса.

Найбільша кількість заражень коронавірусом у світі зафіксовано: в США - 20,6 млн; в Індії - 10,3 млн; в Бразилії - 7,7 млн; у Росії - 3,2 млн; у Франції - 2,7 млн.

Також понад 2 млн заражень зафіксовано у Великобританії, Туреччині та Італії. Лідерами за кількістю летальних випадків стали США (351 тисяч), Бразилія (196 тисяч), Індія (149 тисяч), Мексика (127 тисяч) та Італія (75,3 тисяч).

РБК-Україна писало, що в Україні за минулу добу зафіксовано 4576 нових випадків СOVID-19. Серед хворих 172 медичних працівників.

Нагадаємо, турецькі вчені створили прилад, який може діагностувати коронавірус за 10 секунд. Цього вдається досягти за допомогою передових оптичних технологій.