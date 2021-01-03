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В Україні 4576 нових випадків СOVID-19

Новость на русском → Україна, Неділя 03 січня 2021 08:51
В Україні 4576 нових випадків СOVID-19 Фото: люди в масках (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні за минулу добу зафіксовано 4576 нових випадків СOVID-19. Серед захворівших 172 медичні працівники.

Про це повідомив міністр охорони здоровя Максим Степанов у своєму Facebook.

"4576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 03 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 158 дітей та 172 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано 1306 осіб; летальних випадків - 123", - сказано у повідомленні.

При цьому одужало 6250 українців.

За добу здійснили 14 576 тестувань: методом ПЛР - 12 362, методом ІФА - 2214.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 074 093 особи та одужали 728 865 осіб. Кількість летальних випадків становить 18 854;

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та м. Київ (370)", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, в Україні виявили 5038 нових випадки коронавірусу за 1 січня. Найбільше заражень у Києві, Одеській та Харківській областях.

Як писало РБК-Україна, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що російська вакцина від коронавірусу "Супутник V" не має шансів отримати дозвіл в Україні. Третя фаза її випробувань далека від завершення.

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