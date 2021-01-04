В мире более 85 млн человек заразились коронавирусом

В мире 85,06 миллиона человек заразились коронавирусом. От болезни умерло 1,84 миллиона человек.

Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Наибольшее количество заражений коронавирусом в мире зафиксировано: в США - 20,6 млн; в Индии - 10,3 млн; в Бразилии - 7,7 млн; в России - 3,2 млн; во Франции - 2,7 млн.

Также больше 2 млн заражений зафиксировано в Великобритании, Турции и Италии. Лидерами по числу летальных исходов стали США (351 тысяч), Бразилия (196 тысяч), Индия (149 тысяч), Мексика (127 тысяч) и Италия (75,3 тысяч).

РБК-Украина писало, что в Украине за минувшие сутки зафиксировано 4576 новых случаев СOVID-19. Среди заболевших 172 медицинских работника.

Напомним, турецкие ученые создали прибор, который может диагностировать коронавирус за 10 секунд. Этого удается достичь с помощью передовых оптических технологий.