Протести в Мінську: демонстранти блокують дороги, чутні постріли

В Мінську після силового розгону Маршу пенсіонерів протестувальники палять покришки і будують барикади. Також в різних районах люди шикуються в ланцюги солідарності і перекривають дороги.

Про це повідомляє TUT.BY у Telegram.

В районі Кам'яної гірки дорогу завалили пластиковими блоками, проте силовики розібрали барикаду і розігнали протестувальників світлошумовими гранатами.

Повідомляється також про звуки, схожі на постріли.

"Вантажівки та бусики з ОМОНом хаотично переміщаються по всьому місту, намагаючись розганяти і хапати людей. Чути стрілянину, вибухають світлошумові гранати. Щойно колони карателів їдуть, люди відразу ж збираються знову", - йдеться повідомленні.

У понеділок, 12 жовтня, в білоруській столиці Мінську проходив Марш пенсіонерів. На вулиці вийшли кілька сотень людей.

Нагадаємо, 11 жовтня в Білорусі затримали 713 учасників акцій протестів. Всього в країні пройшло 25 протестних акцій. Силовики підтвердили застосування спецзасобів і спецтехніки проти демонстрантів.