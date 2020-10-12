Протесты в Минске: демонстранты блокируют дороги, слышны выстрелы

В Минске после силового разгона Марша пенсионеров протестующие жгут покрышки и строят баррикады. Также в разных районах люди выстраиваются в цепи солидарности и перекрывают дороги.

Об этом сообщает TUT.BY в Telegram.

В районе Каменной горки дорогу завалили пластиковыми блоками, однако силовики разобрали баррикаду и разогнали протестующих светошумовыми гранатами.

Сообщается также о звуках, похожих на выстрелы.

"Грузовики и бусики с ОМОНом хаотично перемещаются по всему городу, пытаясь разгонять и хватать людей. Слышно стрельбу, взрываются светошумовые гранаты. Только колонны карателей уезжают, люди сразу же собираются снова", - говорится в сообщении.

В понедельник, 12 октября, в белорусской столице Минске проходил Марш пенсионеров. На улицы вышли несколько сотен человек.

Напомним, 11 октября в Беларуси задержали 713 участников акций протестов. Всего в стране прошло 25 протестных акций. Силовики подтвердили применение спецсредств и спецтехники против демонстрантов.