У Мінську проходить Марш пенсіонерів, є затримані

У понеділок, 12 жовтня, в білоруській столиці Мінську проходить Марш пенсіонерів. На вулиці вийшли кілька сотень людей.

Про це повідомляє Tut.by.

Пенсіонери зібралися на майдані Незалежності біля Червоного костьолу. Вони співали "Священну війну", скандували "Віримо, можемо, переможемо!", а потім влаштували ходу.

Колона маршу розтягнулася на кілька сотень метрів. Учасники тримають біло-червоно-білі прапори.

Колону пенсіонерів замикає відома білоруська активістка Ніна Багінська.

За колоною весь час їздять кілька автобусів з силовиками.

На площі Перемоги після того, як там пройшла колона Маршу, невідомі у балаклаві і масках жорстко затримали чоловіка на велосипеді. Причина його затримання невідома.

Після учасники Маршу пішли до Білоруського національного технічного університету. Охорона навчального закладу почала закривати ворота. Ймовірно, для того, щоб студенти не змогли приєднатися до Маршу.

Навпроти університету силовики почали затримувати медиків, які вийшли підтримати учасників Маршу, пенсіонери намагаються відбивати. Чути вибухи. Очевидці повідомляють про, ймовірно, вибух світлошумової гранати або петард.

Фото: протести в Мінську (tut.by)

Нагадаємо, 11 жовтня в Білорусі затримали 713 учасників акцій протестів. Всього в країні пройшло 25 протестних акцій. Силовики підтвердили застосування спецзасобів і спецтехніки проти демонстрантів.

Крім того, починаючи з 9 серпня в Мінську було засуджено майже 3 тисячі осіб за участь в акціях протесту.