В Минске проходит Марш пенсионеров, есть задержанные

В понедельник, 12 октября, в белорусской столице Минске проходит Марш пенсионеров. На улицы вышли несколько сотен человек.

Об этом сообщает Tut.by.

Пенсионеры собрались на площади Независимости около Красного костела. Они пели "Священную войну", скандировали "Верим, можем, победим!", а затем устроили шествие.

Колонна марша растянулась на несколько сотен метров. Участники держат бело-красно-белые флаги.

Колонну пенсионеров замыкает известная белорусская активистка Нина Багинская.

За колонной все время ездят несколько автобусов с силовиками.

На площади Победы после того, как там прошла колонна Марша, неизвестные в балаклавах и масках жестко задержали мужчину на велосипеде. Причина его задержания неизвестна.

После участники Марша пошли к Белорусскому национальному техническому университету. Охрана учебного заведения начала закрывать ворота. По всей вероятности, для того, чтобы студенты не смогли присоединиться к Маршу.

Напротив университета силовики начали задерживать медиков, которые вышли поддержать участников Марша, пенсионеры пытаются отбивать. Слышны взрывы. Очевидцы сообщают о, предположительно, взрыве светошумовой гранаты или петард.

Фото: протесты в Минске (tut.by)

Напомним, 11 октября в Беларуси задержали 713 участников акций протестов. Всего в стране прошло 25 протестных акций. Силовики подтвердили применение спецсредств и спецтехники против демонстрантов.

Кроме того, начиная с 9 августа в Минске были приговорены почти 3 тысячи человек за участие в акциях протеста.