Мільйон будинків без світла, 30 постраждалих: наслідки землетрусу в Японії
В Японії щонайменше 30 людей постраждали в результаті землетрусу неподалік від префектури Фукусіма. 950 тисяч домогосподарств залишилися знеструмлені.
Про це повідомляє Japantimes.co.jp.
Епіцентр землетрусу був біля берегів Японії поруч з префектурою Фукусіма, в 220 кілометрах від столиціТокіо, де також відчувалися поштовхи, але в більш м'якому вигляді.
За даними місцевих сейсмологів, цей землетрус міг бути афтершоком великого землетрусу 2011 року, епіцентр якого був приблизно в тому ж місці, що і сьогоднішній поштовх. Тоді від наслідків загинули понад 15 тисяч людей, були зруйновані ряд населених пунктів, а також сталася аварія на атомній електростанції Фукусіма-1. Її наслідки ліквідовують досі. В цей раз землетрус не призвів до надзвичайних подій на Фукусіма-1 і Фукусіма-2.
Метеорологи попереджають, що протягом тижня можуть відбуватися афтершоки і від цього землетрусу, але при цьому не очікують появи цунамі. Відомо, що сили самооборони Японії будуть знаходитися в режимі підвищеної готовності в разі необхідності реагувати на запити на місцях.
Нагадаємо, в суботу, близько 16:07 за київським часом, в Японії зафіксували землетрус магнітудою 7.0 - 7.3. Воно сталося неподалік регіону Фукусіма.
Сьогодні повідомлялося, що на території Вірменії стався землетрус магнітудою 4,7. Після підземних поштовхів в Єревані спостерігаються проблеми зі зв'язком.