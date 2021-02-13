ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Мільйон будинків без світла, 30 постраждалих: наслідки землетрусу в Японії

Новость на русском → Японія, Субота 13 лютого 2021 18:59
Мільйон будинків без світла, 30 постраждалих: наслідки землетрусу в Японії Фото: наслідки землетрус в офісі в Сендаї (Kyodo)
Автор: Роман Тверденко

В Японії щонайменше 30 людей постраждали в результаті землетрусу неподалік від префектури Фукусіма. 950 тисяч домогосподарств залишилися знеструмлені.

Про це повідомляє Japantimes.co.jp.

Епіцентр землетрусу був біля берегів Японії поруч з префектурою Фукусіма, в 220 кілометрах від столиціТокіо, де також відчувалися поштовхи, але в більш м'якому вигляді.

За даними місцевих сейсмологів, цей землетрус міг бути афтершоком великого землетрусу 2011 року, епіцентр якого був приблизно в тому ж місці, що і сьогоднішній поштовх. Тоді від наслідків загинули понад 15 тисяч людей, були зруйновані ряд населених пунктів, а також сталася аварія на атомній електростанції Фукусіма-1. Її наслідки ліквідовують досі. В цей раз землетрус не призвів до надзвичайних подій на Фукусіма-1 і Фукусіма-2.

Метеорологи попереджають, що протягом тижня можуть відбуватися афтершоки і від цього землетрусу, але при цьому не очікують появи цунамі. Відомо, що сили самооборони Японії будуть знаходитися в режимі підвищеної готовності в разі необхідності реагувати на запити на місцях.

Нагадаємо, в суботу, близько 16:07 за київським часом, в Японії зафіксували землетрус магнітудою 7.0 - 7.3. Воно сталося неподалік регіону Фукусіма.

Сьогодні повідомлялося, що на території Вірменії стався землетрус магнітудою 4,7. Після підземних поштовхів в Єревані спостерігаються проблеми зі зв'язком.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Японія землетрус
NEWS
Стріляли з гранатометів: бойовики двічі порушували "тишу" на Донбасі
Стріляли з гранатометів: бойовики двічі порушували "тишу" на Донбасі
DAILY
Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ