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Миллион домов без света, 30 пострадавших: последствия землетрясения в Японии

Новина українською → Япония, Суббота 13 февраля 2021 18:59
Миллион домов без света, 30 пострадавших: последствия землетрясения в Японии Фото: последствия землетрясение в офисе в Сендае (Kyodo)
Автор: Роман Тверденко

В Японии минимум 30 человек пострадали в результате землетрясения неподалеку префектуры Фукусима. 950 тысяч домохозяйств остались обесточены.

Об этом сообщает Japantimes.co.jp.

Эпицентр землетрясения был возле берегов Японии рядом с префектурой Фукусима, в 220 километрах от столицы Токио, где также ощущались толчки, но в более мягком виде.

По данным местных сейсмологов, этот землетрясение могло быть афтершоком большого землетрясения 2011 года, эпицентр которого был приблизительно в том же месте, что и сегодняшний толчок. Тогда от последствий погибли более 15 тысяч человек, были разрушены ряд населенных пунктов, а также произошла авария на атомной электростанции Фукусима-1. Ее последствия ликвидируют до сих пор. В этот раз землетрясение не привело к чрезвычайным происшествиям на Фукусиме-1 и Фукусиме-2.

Метеорологи предупреждают, что в течение недели могут происходить афтершоки и от этого землетрясения, но при этом не ожидают появления цунами. Известно, что силы самообороны Японии будут находиться в режиме повышенной готовности в случае необходимости реагировать на запросы на местах.

Напомним, в субботу, около 16:07 по киевскому времени, в Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7.0 - 7.3. Оно произошло неподалеку региона Фукусима.

Сегодня сообщалось, что на территории Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7. После подземных толчков в Ереване наблюдаются проблемы со связью.

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