Лукашенко в розмові з Помпео назвав Росію головним союзником Білорусі

Прес-служба Олександра Лукашенка розповіла подробиці його телефонної розмови з державним секретарем Сполучених Штатів Майком Помпео. Політики обговорювали політичну кризу в Білорусі.

Про це повідомляє провладне білоруське видання "БелТА".

В ході розмови Лукашенко заявив, що Росія є головним союзником Білорусі та відзначив підтримку, яку Москва надає в цей складний політичний період. Водночас Лукашенко запевнив, що Росія не втручається у внутрішні справи Білорусі.

Крім того, Лукашенко пригрозив "вимушеною реакцією" на можливу агресію з боку Литви та Польщі, але Помпео запевнив його, що ні НАТО, ні інші країни не несуть загрози для Білорусі.

Також, як пише видання, Лукашенко проінформував американського держсекретаря про національний діалог, який зараз нібито активно ведеться у Білорусі.

Нагадаємо, сьогодні ввечері стало відомо, що напередодні масштабної акції протесту в Білорусі Помпео зателефонував Лукашенку. Але про що вони говорили, спочатку не було відомо.

Як писало РБК-Україна, білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська висунула Лукашенку ультиматум. Тіхановська пригрозила масштабною мирною акцією протесту, якщо Лукашенко не виконає її вимог до 25 жовтня.