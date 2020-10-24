Лукашенко в разговоре с Помпео назвал Россию главным союзником Беларуси

Пресс-служба Александра Лукашенко рассказала подробности его телефонного разговора с государственным секретарем Соединенных Штатов Майком Помпео. Политики обсуждали политический кризис в Беларуси.

Об этом сообщает провластный белорусское издание "БелТА".

В ходе разговора Лукашенко заявил, что Россия является главным союзником Беларуси и отметил поддержку, которую Москва оказывает в этот сложный политический период. В то же время Лукашенко заверил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси.

Кроме того, Лукашенко пригрозил "вынужденной реакцией" на возможную агрессию со стороны Литвы и Польши, но Помпео заверил его, что ни НАТО, ни другие страны не несут угрозы для Беларуси.

Также, как пишет издание, Лукашенко проинформировал американского госсекретаря о национальном диалоге, который сейчас якобы активно ведется в Беларуси.

Напомним, сегодня вечером стало известно, что накануне масштабной акции протеста в Беларуси Помпео позвонил Лукашенко. Но о чем они говорили, поначалу не было известно.

Как писало РБК-Украина, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум. Тихановская пригрозила масштабной мирной акцией протеста, если Лукашенко не выполнит ее требований до 25 октября.