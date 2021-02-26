ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Лукашенко: жодна моя дитина не буде президентом Білорусі після мене

Новость на русском → Мінськ, П'ятниця 26 лютого 2021 12:53
Лукашенко: жодна моя дитина не буде президентом Білорусі після мене Фото: Олександр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не має наміру передавати своїм дітям владу в країні. Сьогодні його старший син Віктор Лукашенко був обраний на пост президента Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі.

Про це повідомляє "БелТА".

За його словами, його син при обранні головою НОК не буде державним службовцем.

"Багато ж ви чуєте розмов: транзит влади. Ось тут зараз Лукашенко старшому, як мінімум, передасть владу, він буде правити в країні. Я часто говорив, що в нашій сім'ї це ніколи не обговорювалося і не може обговорюватися. Тому що ні одна моя дитина президентом у Білорусі не буде після мене", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко назвав умови своєї відставки. Він може піти з влади, якщо не буде протестів у країні і будуть гарантії безпеки для його прихильників.

РБК-Україна писало, що лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила ультиматум Олександру Лукашенку.

Після цього Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти Світлани Тіхановскої.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Олександр Лукашенко Президент
NEWS
Крим, зрадники і санкції. Навіщо Зеленський скликав РНБО
Крим, зрадники і санкції. Навіщо Зеленський скликав РНБО
DAILY
Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму