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Конгрес США почав обговорення резолюції про імпічмент Трампа

Автор: Роман Тверденко

У Палаті представників США, нижній палаті Конгресу, погодили процедуру обговорення резолюції щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Через кілька годин планується голосування по самій резолюції.

Про це повідомляє CNN.

Голосування за сам документ має відбутися між 22 і 23:00 за київським часом (15-16:00 за часом Вашингтона).

В найближчі два-три години в Палаті представників пройдуть дебати щодо резолюції. В самому документі звинувачення для Трампа тільки по одному пункту - підбурювання до заколоту.

Раніше повідомлялося, що статті про імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа будуть негайно передані в Сенат.

Розглядати імпічмент почали після того, як віце-президент США Майк Пенс відмовив конгресменам від Демократичної партії в застосуванні 25-ї поправки до Конституції стосовно Трампа. Ця поправка дозволила б усунути від влади 45-го президента до інавгурації Байдена.

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