Конгресс США начал обсуждение резолюции об импичменте Трампа

В Палате представителей США, нижней палате Конгресса, согласовали процедуру обсуждения резолюции по импичменту президента Дональда Трампа. Через несколько часов планируется голосование по самой резолюции.

Об этом сообщает CNN.

Голосование за сам документ должно состояться между 22 и 23:00 по киевскому времени (15-16:00 по времени Вашингтона).

В ближайше два-три часа в Палате представителей пройдут дебаты касательно резолюции. В самом документе обвинение для Трампа только по одному пункту - подстрекательство к мятежу.

Ранее сообщалось, что статьи об импичменте 45-го президента США Дональда Трампа будут незамедлительно переданы в Сенат.

Рассматривать импичмент начали после того, как вице-президент США Майк Пенс отказал конгрессменам от Демократической партии в применении 25-й поправки в Конституцию относительно Трампа. Эта поправка позволила бы отстранить от власти 45-го президента до инаугурации Байдена.