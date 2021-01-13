Майк Пенс виступив проти відсторонення Трампа

Віце-президент США Майк Пенс виступив проти відсторонення чинного президента США Дональда Трампа. Таким чином, він відмовився вдаватися до 25-ї поправки до Конституції.

Про це він повідомив у листі, адресованому спікерові палати представників Ненсі Пелосі.

За словами Пенса, застосування 25-ої поправки в такому випадку "створило б жахливий прецедент".

"Зараз, коли від терміну президента залишається всього вісім днів, ви і партія демократів вимагаєте, щоб я і кабінет (міністрів – ред.) задіяли 25-ю поправку. Я не вважаю, що подібні дії відповідають інтересам нашої країни чи відповідають нашій конституції", - йдеться в листі.

Віце-президент закликав конгрес уникнути дій, які здатні ще більше розділити суспільство або призвести до зростання напруженості.

Нагадаємо, представники Демократичної партії на тлі заворушень у США закликали віце-президента Майка Пенса вжити заходів для усунення чинного президента Дональда Трампа. Зокрема, його просили задіяти 25-ту поправку до конституції.

12 січня Дональд Трамп провів зустріч з віце-президентом Майком Пенсом. У них відбулася "хороша розмова".