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Китай відповів на санкції ЄС забороною на в'їзд для низки політиків та вчених

Автор: Дмитро Левицький

Китай відповів Європейському союзу на введені сьогодні санкції за порушення прав людини в Сіньцзян-уйгурському автономному районі. Пекін назвав такий крок Євросоюзу втручанням у китайські внутрішні справи та вжив заходів у відповідь.

Про це йдеться на сайті МЗС Китаю.

Китай вирішив ввести санкції проти 10 європейських парламентарів, вчених та політиків, а також проти чотирьох європейських юридичних осіб.

У китайському санкційному списку опинилися п'ятеро депутатів Європарламенту, нідерландський парламентар, депутат з Бельгії, член литовського сейму, а також німецький та шведський вчені.

"Вказаним особам та членам їх сімей забороняється в'їзд на материковий Китай, Гонкокг та Макао. Їм та зв'язаним з ними компаніям та інститутам також буде обмежено контакти з Китаєм", - заявили в МЗС.

Також санкції були накладені на комітет Ради ЄС з питань політики та безпеки, підкомітет Європарламенту щодо прав людини, берлінський Інститут Меркатора по вивченню Китаю, а також некомерційний фонд Alliance of Democracies Foundation з Данії.

"Китай закликає ЄС усвідомити всю серйозність таких дій, обміркувати свої вчинки і виправити помилки, перестати читати нотації у сфері прав людини, припинити застосовувати брехливі подвійні стандарти та повсюдно втручатися у внутрішні справи, а також зійти з невірного шляху. В іншому випадку Китай зробить подальші рішучі дії", - наголосили у Пекіні.

На китайські санкції вже відреагував глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Він назвав дії Китаю неприйнятними.

"Ці заходи викликають жаль та неприйнятні. Євросоюз не змінить своє прагнення захищати права людини", - сказав він на брифінгу в Брюсселі.

Нагадаємо, Євросоюз сьогодні ввів санкції проти Китаю, Росії та Північної Кореї через порушення прав людини. У санкційному списку опинилися китайські чиновники та "охоронець Кадирова".

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