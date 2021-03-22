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Китай ответил на санкции ЕС запретом на въезд для ряда политиков и ученых

Автор: Дмитрий Левицкий

Китай ответил Европейскому союзу на введенные сегодня санкции за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин назвал такой шаг Евросоюза вмешательством в китайские внутренние дела и принял меры в ответ.

Об этом говорится на сайте МИД Китая.

Китай решил ввести санкции против 10 европейских парламентариев, ученых и политиков, а также против четырех европейских юридических лиц.

В китайском санкционном списке оказались пять депутатов Европарламента, нидерландский парламентарий, депутат из Бельгии, член литовского сейма, а также немецкий и шведский ученые.

"Указанным лицам и членам их семей запрещается въезд на материковый Китай, Гонкокг и Макао. Им и связанным с ними компаниям и институтам также будет ограничено контакты с Китаем", - заявили в МИД.

Также санкции были наложены на комитет Совета ЕС по вопросам политики и безопасности, подкомитет Европарламента по правам человека, берлинский Институт Меркатора по изучению Китая, а также некоммерческий фонд Alliance of Democracies Foundation из Дании.

"Китай призывает ЕС осознать всю серьезность подобных действий, обдумать свои поступки и исправить ошибки, перестать читать нотации в сфере прав человека, прекратить применять лживые двойные стандарты и повсеместно вмешиваться во внутренние дела, а также сойти с неверного пути. В противном случае Китай предпримет дальнейшие решительные действия", - отметили в Пекине.

На китайские санкции уже отреагировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он назвал действия Китая неприемлемыми.

"Эти меры вызывают сожаление и неприемлемы. Евросоюз не изменит свое стремление защищать права человека", - сказал он на брифинге в Брюсселе.

Напомним, Евросоюз сегодня ввел санкции против Китая, России и Северной Кореи за нарушения прав человека. В санкционном списке оказались китайские чиновники и "охранник Кадырова".

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