Китайські чиновники та "охоронець Кадирова": хто потрапив під нові санкції ЄС

Європейський союз сьогодні ввів нові санкції за порушення прав людини . Під обмеження потрапили китайські чиновники, причетні до геноциду уйгурів, а також чеченські - через переслідування представників ЛГБТ.

Про це йдеться в публікації в Офіційному журналі ЄС.

В частині санкцій проти Росії під обмеження потрапили відповідальні за переслідування ЛГБТ і політичних опонентів в Чечні. Це командир спецзагону "Терек" і заступник голови уряду Чечні Абузайд Вісмурадов, якого називають неофіційним охоронцем глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова.

Також під санкції потрапив начальник аргунского управління МВС Чечні Аюб Катаєв. Крім переслідування ЛГБТ, його звинувачують у тортурах, жорстокому поводженні з людьми, позасудових стратах, вбивствах та інших порушеннях прав людини.

Санкції передбачають заморожування всіх активів на території ЄС і заборону на в'їзд.

У списку також фігурують кілька чиновників китайської провінції Синьцзян, які звинувачуються у переслідуванні мусульман-уйгурів; представників лівійського ополчення за викрадення та катування людей; генпрокуратура Північної Кореї; Агентство національної безпеки Еритреї.