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Johnson&Johnson подала у ВООЗ заявку на екстрене застосування COVID-вакцини

Новость на русском → Женева, П'ятниця 19 лютого 2021 17:08
Johnson&Johnson подала у ВООЗ заявку на екстрене застосування COVID-вакцини Фото: COVID-вакцина (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Компанія Johnson & Johnson в п'ятницю оголосила, що подала заявку до Світової організації охорони здоров'я на екстрене використання розробленої її вакцини від COVID-19. Процес є обов'язковою попередньою умовою для постачання вакцин для програми глобального механізму COVAX.

Про це повідомляє The Economic Times.

Компанія Johnson & Johnson і Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI), який також є одним із керівників програми COVAX, розраховують укласти угоду про попередню закупівлю. Компанія сподівається, що за угодою зможе надати 500 млн доз однодозової вакцини за програмою COVAX до 2022 року.

Відзначимо, що вакцина компанії Johnson & Johnson є однодозовою. При цьому препарат можна зберігати у звичайних холодильниках, на відміну від інших вакцин, для яких потрібні надхолодні морозильні камери.

Нагадаємо, 16 лютого Johnson & Johnson подала заявку на дозвіл на застосування своєї вакцини від коронавірусу в ЄС. У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) сподіваються надати висновок щодо вакцини до середини березня.

Крім того, на початку лютого Johnson & Johnson подала заявку на реєстрацію вакцини в Сполучених Штатах.

Раніше повідомлялося, що вакцина від COVID американської компанії Johnson & Johnson показала ефективність 66%.

Також відомо, що Україна веде з Johnson & Johnson переговори про поставку вакцини.

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