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Johnson&Johnson подала в ВОЗ заявку на экстренное применение COVID-вакцины

Новина українською → Женева, Пятница 19 февраля 2021 17:08
Johnson&Johnson подала в ВОЗ заявку на экстренное применение COVID-вакцины Фото: COVID-вакцина (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Компания Johnson & Johnson в пятницу объявила, что подала заявку во Всемирную организацию здравоохранения на экстренное использование разработанной ее вакцины от COVID-19. Процесс является обязательным предварительным условием для поставки вакцин для программы глобального механизма COVAX.

Об этом сообщает The Economic Times.

Компания Johnson & Johnson и Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), который также является одним из руководителей программы COVAX, рассчитывают заключить соглашение о предварительной закупке. Компания надеется, что по соглашению сможет предоставить 500 млн доз однодозовой вакцины по программе COVAX до 2022 года.

Отметим, что вакцина компании Johnson & Johnson является однодозовой. При этом препарат можно хранить в обычных холодильниках, в отличие от других вакцин, для которых требуются сверххолодные морозильные камеры.

Напомним, 16 февраля Johnson & Johnson подала заявку на разрешение на применение своей вакцины от коронавируса в ЕС. В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) надеются предоставить заключение относительно вакцины до середины марта.

Кроме того, в начале февраля Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины в Соединенных Штатах.

Ранее сообщалось, что вакцина от COVID американской компании Johnson & Johnson показала эффективность 66%.

Также известно, что Украина ведет с Johnson & Johnson переговоры о поставке вакцины.

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