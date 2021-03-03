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В Італії виявили "нігерійський" штам коронавірусу

Автор: Артур Родивилов

На півночі Італії, в місті Брешія вчені виявили "нігерійський" штам. Про це заявив президент Італійського товариства вірусологів та директор мікробіологічної лабораторії Арнальдо Карузо.

Його цитує агентство ANSA.

Новий штам коронавірусу виявили в Нігерії в кінці грудня 2020 року.

"Вперше в Італії ми виділили штам, що несе мутації, які викликають занепокоєння, оскільки вони можуть бути стійкими до доступних сьогодні вакцин проти COVID-19", - заявив Карузо.

Нагадаємо, влада Італії посилила діючі обмеження, запроваджені через поширення коронавірусу. Переважно обмеження торкнулися півночі країни, зокрема міста Мілан і Турин.

Раніше уряд Італії прийняв рішення продовжити режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Він буде продовжений до кінця квітня.

Швеції знайшли нову мутацію коронавірусу у новонародженого, чия мати заразилася COVID-19.

Крім того, "британський" штам коронавірусу виявили вже в 100 країнах світу.

Додамо, що раніше дослідники з університету Единбурга виявили ще один різновид коронавірусу у Великобританії. Він вже встиг поширитися в цілому в 10 країнах.

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