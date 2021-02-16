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У Великобританії знайшли ще один різновид COVID

Новость на русском → Лондон, Вівторок 16 лютого 2021 02:42
У Великобританії знайшли ще один різновид COVID Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Дослідники з університету Единбурга виявили ще один різновид коронавірусу у Великобританії. Він вже встиг поширитися в цілому в 10 країнах.

Про це пише газета Guardian.

Цей різновид коронавірусу отримала назву B1525, повідомили шотландські вчені.

Також цей варіант коронавірусу був знайдений в Данії, Нігерії, США, Гані, Франції, Австралії, Канаді та Іспанії.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що види коронавірусу, що викликають стурбованість, продовжують поширюватися. "Британський" штам був виявлений вже в 86 країнах, "південноафриканський" - у 44 країнах, а "бразильський/японський" штам - в 15.

14 грудня глава МОЗ Великобританії Метт Хенкок повідомив, що британські вчені виявили новий, мутований, тип коронавірусу, який поширюється швидше відомих штамів. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що нова мутація коронавірусу на 70% заразніша, ніж інші види віруси.

Нагадаємо, у Британії розробляють вакцину від коронавірусу, яка буде ефективна проти більшості штамів.

Очікується, що вакцини Pfizer і AstraZeneca з плином часу стануть менш ефективними, оскільки вони будуть все менше справлятися з новими штамами коронавірусу.

Крім того, у ВООЗ повідомляли, що нові мутації коронавірусу не впливають на тяжкість хвороби. При цьому "британський" коронавірус є більш заразним.

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