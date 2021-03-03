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В Италии обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса

Автор: Артур Родивилов

На севере Италии, в городе Брешия ученые обнаружили "нигерийский" штамм. Об этом заявил президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо.

Его цитирует агентство ANSA.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Нигерии в конце декабря 2020 года.

"Впервые в Италии мы выделили штамм несущий мутации, которые вызывают озабоченность, поскольку они могут быть устойчивыми к доступным сегодня вакцинам против COVID-19", - заявил Карузо.

Напомним, власти Италии ужесточили действующие ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. В основном ограничения затронули север страны, в частности города Милан и Турин.

Ранее правительство Италии приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Он будет продлен до конца апреля.

В Швеции нашли новую мутацию коронавируса у новорожденного, чья мать заразилась COVID-19.

Кроме того, "британский" штамм коронавируса выявили уже в 100 странах мира.

Добавим, что ранее исследователи из университета Эдинбурга обнаружили еще одну разновидность коронавируса в Великобритании. Он уже успел распространиться в целом в 10 странах.

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