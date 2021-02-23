Гвінея почала вакцинацію від Еболи після спалаху хвороби

Щеплення від Еболи робитимуть медикам та людям, які контактували з підтвердженим хворим на лихоманку. Вакцинація у Гвінеї почалася з медичних працівників.

Кампанію з вакцинації від Еболи почали через 24 години після прибуття в країну 11 тисяч доз вакцини

У 2014-16 роках у Гвінеї був один з найбільших спалахів Еболи в Африці. Тоді на лихоманку захворіли 28 тисяч осіб. Жертвами захворювання стали понад 11 тисяч людей.

Чим небезпечна Ебола

Хвороба дуже легко поширюється і характеризується тяжким перебігом, інтоксикацією і високою смертністю. Під час минулих епідемій летальність склала близько 50%.

Вірус вражає людину і тварин, передається через кров та інші виділення. Також заразитися Еболою можна через предмети, з якими контактував хворий. Крім того, вірус Ебола ще протягом декількох місяців зберігається в організмі після одужання.

Для лікування лихоманки Еболи розроблено та схвалено до застосування кілька вакцин американських фармацевтичних компаній.