Гвинея начала вакцинацию от Эболы после вспышки болезни

Гвинея в рамках реагирования на вспышку лихорадки Эбола начала вакцинацию групп высокого риска. Вакцинация началась в Гуеке, сельской общине в префектуре Н'Зерекоре, где 14 февраля зафиксировали первые случаи Эболы.
Прививки от Эболы будут делать медикам и людям, которые контактировали с подтвержденным больным лихорадкой. Вакцинация в Гвинее началась из медицинских работников.
Кампанию по вакцинации от Эболы начали через 24 часа после прибытия в страну 11 тысяч доз вакцины
В 2014-16 годах в Гвинее была одна из крупнейших вспышек Эболы в Африке. Тогда лихорадкой заболели 28 тысяч человек. Жертвами заболевания стали более 11 тысяч человек.
Болезнь очень легко распространяется и характеризуется тяжелым течением, интоксикацией и высокой смертностью. Во время прошлых эпидемий летальность составила около 50%.
Вирус поражает человека и животных, передается через кровь и другие выделения. Также заразиться Эболой можно через предметы, с которыми контактировал больной. Кроме того, вирус Эбола еще в течение нескольких месяцев сохраняется в организме после выздоровления.
Для лечения лихорадки Эболы разработано и одобрено к применению несколько вакцин американских фармацевтических компаний.
Напомним, 14 февраля 2021 правительство африканского государства Гвинея снова объявило об эпидемии Эболы на юго-востоке страны. Также об эпидемии Эболы объявили в Демократической Республике Конго.
Как заявили в ВОЗ, вспышки Эболы в Гвинее и ДР Конго могут представлять региональный риск, поэтому нужно предпринимать координированные меры вместе с властями региона.