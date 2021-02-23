Гвинея начала вакцинацию от Эболы после вспышки болезни

Прививки от Эболы будут делать медикам и людям, которые контактировали с подтвержденным больным лихорадкой. Вакцинация в Гвинее началась из медицинских работников.

Кампанию по вакцинации от Эболы начали через 24 часа после прибытия в страну 11 тысяч доз вакцины

В 2014-16 годах в Гвинее была одна из крупнейших вспышек Эболы в Африке. Тогда лихорадкой заболели 28 тысяч человек. Жертвами заболевания стали более 11 тысяч человек.

Чем опасна Эбола

Болезнь очень легко распространяется и характеризуется тяжелым течением, интоксикацией и высокой смертностью. Во время прошлых эпидемий летальность составила около 50%.

Вирус поражает человека и животных, передается через кровь и другие выделения. Также заразиться Эболой можно через предметы, с которыми контактировал больной. Кроме того, вирус Эбола еще в течение нескольких месяцев сохраняется в организме после выздоровления.

Для лечения лихорадки Эболы разработано и одобрено к применению несколько вакцин американских фармацевтических компаний.