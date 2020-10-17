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Німеччина бачить "позитивні зрушення" у врегулюванні конфлікту на Донбасі

Автор: Максим Зайченко

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі є "позитивні зрушення". За його словами, на це вплинуло угода про перемир'я, досягнута 27 липня.

Про це Маас розповів в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

За його словами, припинення вогню на Донбасі тривало довше всіх з початку конфлікту.

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Раніше в ОБСЄ повідомляли, що п'ять місцевих жителів отримали поранення з початку перемир'я на Донбасі. При цьому з початку 2020 року на Донбасі жертвами бойових дій стали 60 мирних жителів - 8 загинули та 52 отримали поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський незадоволений мінським форматом для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Також Зеленський заявляв, що нормандського формату недостатньо для врегулювання ситуації на Донбасі, тому необхідний прямий діалог з президентом РФ Володимиром Путіним.

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