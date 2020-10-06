ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський незадоволений мінським форматом

Новость на русском → Брюссель, Вівторок 06 жовтня 2020 09:06
Зеленський незадоволений мінським форматом Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Володимир Зеленський незадоволений мінським форматом. При цьому Україна продовжує працювати в цьому форматі, щоб був збережений діалог.

Про це заявив Зеленський в інтерв'ю Politico.

Президент додав, що питання нормандського формату вирішується технічно в мінському процесі у форматі Тристоронньої контактної групи.

"Я особисто незадоволений тим форматом "Мінська" і послідовністю і формулюванням деяких пунктів, які були підписані. Я особисто повністю незадоволений саме складом цього формату. Це єдиний формат, в якому ми сьогодні працюємо. Щоб був діалог, який, я впевнений, призведе до повернення територіальної цілісності", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що це єдиний формат, який передбачає вплив на зміну конституції України ззовні.

Зазначимо, мінські угоди передбачають внесення змін до конституції України про особливий статус Донбасу. При цьому, за словами віце-прем'єр-міністра з питань реінтеграції Олексія Резнікова, Україна ці зміни в конституцію вносити не буде.

Також РБК-Україна писало, що в серпні Українська сторона ТКГ запропонувала замінити поняття "особливий статус" Донбасу на "особливий режим адміністративного управління".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський мінські угоди Нормандський формат
NEWS
В Україні 4348 нових випадків коронавірусу
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин В Україні 4348 нових випадків коронавірусу
DAILY
Американський генерал Бен Ходжес: Росія все ще дуже сильно впливає на Україну
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Американський генерал Бен Ходжес: Росія все ще дуже сильно впливає на Україну