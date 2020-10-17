Германия видит "положительные сдвиги" в урегулировании конфликта на Донбассе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе есть "положительные сдвиги". По его словам, на это повлияло соглашение о перемирии, достигнутое 27 июля.

Об этом Маас рассказал в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По его словам, прекращение огня на Донбассе продлилось дольше всех с начала конфликта.

Ранее в ОБСЕ сообщали, что пять местных жителей получили ранения с начала перемирия на Донбассе. При этом с начала 2020 года на Донбассе жертвами боевых действий стали 60 мирных жителей - 8 погибли, 52 получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский недоволен минским форматом для урегулирования конфликта на Донбассе.

Также Зеленский заявлял, что нормандского формата недостаточно для урегулирования ситуации на Донбассе, поэтому необходим прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.