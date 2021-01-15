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Єврокомісія вважає "гарною ідеєю" створення сертифікату вакцинації для ЄС

Автор: Дмитро Левицький

Європейська комісія вважає "гарною ідеєю" створення єдиного сертифікату вакцинації від коронавірусу для Європейського союзу. Однак це питання ще належить обговорити з країнами-учасницями ЄС.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявила речниця Єврокомісії Дана Спінант, передає Swiss Info.

"Президент (Єврокомісії - ред.) вважає, що було б непогано почати обговорення (цього питання - ред.) для досягнення рішення, яке полегшить життя європейським громадянам, та вважає, що ідея документу, визнаного на європейському рівні, є гарною ідеєю", - сказала вона.

Як додала Спінант, виконавчий комітет ще планує обговорити політичні питання щодо створення сертифікату з країнами-учасницями на відеоконференції в наступний четвер.

Нагадаємо, створити єдиний для ЄС сертифікат вакцинації запропонував прем'єр-міністр Греції. Він пояснював, що такий сертифікат спростить пересування європейців між країнами-учасницями ЄС.

Додамо, в Міністерстві охорони здоров'я України заявляли, що українці будуть отримувати паспорти вакцинації так само, як і громадяни ЄС.

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