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Еврокомиссия считает "хорошей идеей" создание сертификата вакцинации для ЕС

Автор: Дмитрий Левицкий

Европейская комиссия считает "хорошей идеей" создание единого сертификата вакцинации от коронавируса для Европейского союза. Однако этот вопрос еще предстоит обсудить со странами-участницами ЕС.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Данная Спинант, передает Swiss Info.

"Президент (Еврокомиссии - ред.) считает, что было бы неплохо начать обсуждение (этого вопроса - ред.) для достижения решения, которое облегчит жизнь европейским гражданам, и считает, что идея документа, признанного на европейском уровне, является хорошей идеей", - сказала она.

Как добавила Спинант, исполнительный комитет планирует обсудить политические вопросы по созданию сертификата со странами-участницами на видеоконференции в следующий четверг.

Напомним, создать единый для ЕС сертификат вакцинации предложил премьер-министр Греции. Он объяснял, что такой сертификат упростит передвижение европейцев между странами-участницами ЕС.

Добавим, в Министерстве здравоохранения Украины заявляли, что украинцы будут получать паспорта вакцинации так же, как и граждане ЕС.

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