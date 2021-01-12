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Греція запропонувала ЄС ввести цифровий сертифікат вакцинації для поїздок

Новость на русском → Афіни, Вівторок 12 січня 2021 14:13
Греція запропонувала ЄС ввести цифровий сертифікат вакцинації для поїздок Фото: Кіріакос Мицотакис (flickr by)
Автор: Анастасия Рокитна

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Мицотакис запропонував президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйєн ввести сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу. За його словами, він спростить поїздки між країнами-членами в блоці.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Він вважає, що це полегшення свободи пересування осіб, вакцинованих проти COVID-19.

"Необхідно терміново виробити спільне розуміння того, як має бути структурований сертифікат про вакцинацію, щоб його прийняли в усіх країнах-членах", - сказав Мицотакис.

Він також сподівається підняти це питання на саміті ЄС 21 січня.

Нагадаємо, Данія запроваджує паспорти вакцинації від коронавірусу. Такий документ необхідний для подорожей за кордон.

Зазначимо, в Литві можуть ввести імунний паспорт для вакцинованих і хворих COVID.

Крім того, Україна розглядає можливість введення свідоцтв про проведення вакцинації від коронавірусу.

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