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В ЄС скликають антикризову нараду нову мутацію коронавірусу

Автор: Артур Родивилов

Головування Німеччини в Раді ЄС проведе в Брюсселі нараду антикризового механізму у зв'язку з ситуацією навколо нового різновиду коронавірусу. Засідання відбудеться у понеділок, 21 грудня.

Про це повідомляє DW.

Тим часом канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн і голова Європейської ради Шарль Мішель провели телефонні переговори, щоб скоординувати зусилля з протидії пандемії.

Факт переговорів підтвердили в прес-службі Єлисейського палацу. Макрон також скликав ввечері 20 грудня екстрене засідання Ради оборони Франції.

Штам, який зараз стрімко поширюється у Великобританії, був вперше виявлений у вересні.

Про швидке поширення нового різновиду коронавірусу в країні 19 грудня заявив головний лікар Великобританії Кріс Уітті.

За оцінкою профільних британських органів, ступінь зараження, пов'язаної з цим штамом, на 70 відсотків вища, ніж при вже відомих варіантах. Поки немає доказів того, що ця мутація призводить до більшої смертності або впливає на дію вакцин та лікування.

У зв'язку з поширенням нового типу вірусу низка країн Європи вже заборонила авіа - та інше пасажирське сполучення з Британією.

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