Нова мутація коронавірусу: країни закривають сполучення з Британією

Ряд країн Європи закрили сполучення з Великобританією. Причиною тому поява мутованого типу коронавірусу, який швидше поширюється.

Про це повідомляє France 24 і Euronews.

Бельгія оголосила про закриття авіа- та залізничного сполучення з Великобританією з півночі неділі, 20 грудня. Обмеження введені на добу, але цілком імовірно будуть продовжені.

В Нідерландах оголосили про припинення авіасполучення з Британією до 1 січня. Крім цього, в країні вже були виявлені випадки зараження тим же мутував типом вірусу, що і в Британії, ще на початку грудня.

Ці ж заходи запровадили з сьогодні в Італії та Австрії, але влада в цих країнах не вказала терміни можливого завершення дії обмежень.

В Німеччині і Франції розглядають варіант припинення авіа- та залізничного сполучення з Великобританією. В обох випадках ймовірність введення цих заходів висока.

У той же час, Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що випадки зараження мутованим коронавірусом були зафіксовані в Данії та Австралії.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня у Лондоні і в двох графствах на південно-сході Англії - Ессексі і Кенті діє четвертий рівень карантину.

Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані із збільшенням захворюваності COVID-19, а також новим різновидом коронавіруса, який поширюється швидше.