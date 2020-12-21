В ЕС созывают антикризисное совещание из-за новой мутации коронавируса

Председательство Германии в Совете ЕС проведет в Брюсселе совещание антикризисного механизма в связи с ситуацией вокруг новой разновидности коронавируса. Заседание состоится в понедельник, 21 декабря.

Об этом сообщает DW.

Между тем канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель провели телефонные переговоры, чтобы скоординировать усилия по противодействию пандемии.

Факт переговоров подтвердили в пресс-службе Елисейского дворца. Макрон также созвал вечером 20 декабря экстренное заседание Совета обороны Франции.

Штамм, который в настоящий момент стремительно распространяется в Великобритании, был впервые выявлен в сентябре.

О быстром распространении новой разновидности коронавируса по стране 19 декабря заявил главный врач Великобритании Крис Уитти.

По оценке профильных британских органов, степень заразности, связанной с этим штаммом, на 70 процентов выше, чем при уже известных вариантах. Пока нет доказательств того, что эта мутация приводит к большей смертности или влияет на действие вакцин и лечение.

В связи с распространением нового типа вируса ряд стран Европы уже запрети авиа- и прочее пассажирское сообщение с Британией.