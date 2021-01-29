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ЄС обмежив вивезення вакцини від COVID до квітня, для України зроблено виняток

Автор: Роман Тверденко

Єврокомісія затвердила обмеження на вивезення з Євросоюзу вакцини від коронавірусу. Ці заходи стосуються тих препаратів, за яким у ЄС є ранні контракти на поставки.

Про це повідомляє сайт Єврокомісії.

Цим документом забороняється вивозити в треті країни вакцини без схвалення країн-членів ЄС. Захід розрахований до кінця березня.

Виключенням для експорту будуть вакцини, призначені для гуманітарної допомоги країнам у рамках механізму COVAX, а також для сусідів ЄС. Серед країн, для перевезення вакцини в які не потрібно буде додаткове схвалення, є й Україна як член програми Східного партнерства.

У заяві сказано, що ця міра була введена з метою "забезпечити своєчасний доступ до вакцин проти COVID-19 для всіх громадян Євросоюзу і вирішити поточну непрозорість експорту вакцин за межі ЄС".

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що отриманих за механізмом COVAX вакцин від коронавірусу буде мало для щеплення необхідної кількості українців. Тому він попросив Єврокомісію допомогти Україні в переговорах з виробниками.

Раніше повідомлялося, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дозволило застосування COVID-вакцини шведсько-британської фармацевтичної компанії AstraZeneca на території ЄС. Однак поставки цієї вакцини в ЄС повинна дозволити Єврокомісія.

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