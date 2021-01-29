В ЄС дозволили застосування COVID-вакцини AstraZeneca

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дозволило застосування COVID-вакцини шведсько-британської фармацевтичної компанії AstraZeneca на території ЄС. Однак постачання цієї вакцини в ЄС має дозволити Єврокомісія.

Про схвалення вакцини повідомили на сайті EMA.

"EMA рекомендувало надати умовний дозвіл на постачання вакцини від COVID-19 AstraZeneca для запобігання коронавірусної хвороби у людей у віці від 18 років", - заявили в агентстві.

Це третя вакцина від COVID-19, яка була рекомендована EMA.

"Ухваливши цей третій позитивний висновок, ми ще більше розширили арсенал вакцин, доступних країнам-членам ЄС для боротьби з пандемією і захисту своїх громадян", - наголосили в EMA.

Зазначимо, до цього дозвіл на застосування в Європейському союзі отримали вакцини від виробників Pfizer/BioNTech та Moderna. Вакцинами цих компаній вже щеплюють європейське населення.

Нагадаємо, нещодавно в ЄС спалахнув скандал, пов'язаний з постачанням вакцини AstraZeneca в європейські країни. Компанія заявила про скорочення поставок в ЄС на 60%, але Єврокомісія вимагає виконати договорів у повному обсязі.

Крім того, Інститут вірусології імені Роберта Коха в Німеччині рекомендував не вакцинувати літніх людей препаратом AstraZeneca.