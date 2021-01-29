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Вакцин по COVAX буде мало Україні. Зеленський просить допомоги в Єврокомісії

Новость на русском → Київ, П'ятниця 29 січня 2021 17:10
Вакцин по COVAX буде мало Україні. Зеленський просить допомоги в Єврокомісії Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський заявив, що отриманих по механізму COVAX вакцин від коронавірусу буде замало для щеплення необхідної кількості українців. Тому він попросив Єврокомісію допомогти Україні у переговорах з виробниками.

Про це повідомив Офіс президента України.

"Пришвидшення постачання вакцини може стати сильним сигналом того, що ЄС радий бачити Україну за одним столом не тільки коли все добре, а й у складних ситуаціях", - наголосив глава держави.

Водночас президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила українського лідера, що протягом 2021 року не тільки країни ЄС отримають достатню кількість доз вакцин від коронавірусу, але й сусідні держави.

"Зараз весь світ переживає безпрецедентну хвилю одночасної вакцинації", - зазначила вона.

Крім того, Зеленський подякував Єврокомісії за ініціативу щодо створення європейського механізму передачі вакцин від коронавірусу країнам-партнерам.

Нагадаємо, сьогодні у МОЗ заявили, що вакцинація українців від коронавірусу може початися 15 лютого. Але на дату початку вакцинації впливає низка факторів, тому вона може змінитися.

Крім того, сьогодні Верховна рада ухвалила законопроект, який дає добро на вакцинацію від коронавірусу в Україні. Документ дозволяє схвалення вакцин в екстреному режимі.

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