В ЄС обіцяють дозволити продаж вакцин від COVID-19 через 48 годин після схвалення

Віце-президент Єврокомісії Маргарітіс Схінас пообіцяв, що дозвіл на продаж вакцин від коронавірусу буде видано через дві доби після схвалення. Зазвичай такий дозвіл видається протягом декількох тижнів.

Про це пише видання El Pais.

дозволить вакцину BioNTech/Pfizer у понеділок, Єврокомісія готова дозволити її комерціалізацію з надзвуковою швидкістю. Через два дні", - заявив Схінас на засіданні Європарламенту.

Нагадаємо, BioNTech та Pfizer. Якщо вакцину не схвалять у понеділок, то регулятор збереться знову через тиждень.

Крім того, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала країнам Європейського союзу почати вакцинацію від коронавірусу в один день.

Додамо, Україна може почати вакцинацію від СOVID-19 у лютому 2021 року.