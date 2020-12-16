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В ЕС обещают разрешить продажу вакцин от COVID-19 через 48 часов после одобрения

Автор: Дмитрий Левицкий

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас пообещал, что разрешение на продажу вакцин от коронавируса будет выдано через двое суток после одобрения. Обычно такое разрешение выдается в течение нескольких недель.

Об этом пишет издание El Pais.

разрешит вакцину BioNTech/Pfizer в понедельник, Еврокомиссия готова разрешить ее коммерциализацию со сверхзвуковой скоростью. Через два дня", - заявил Схинас на заседании Европарламента.

Напомним, BioNTech и Pfizer. Если вакцину не одобрят в понедельник, то регулятор соберется снова через неделю.

Кроме того, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам Европейского союза начать вакцинацию от коронавируса в один день.

Добавим, Украина может начать вакцинацию от СOVID-19 в феврале 2021 года.

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