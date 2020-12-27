В ЄС почалася масова вакцинація від коронавірусу

Країни ЄС в неділю приступають до масової вакцинації населення від коронавірусу COVID-19. За вакцину буде використовуватися препарат компаній Pfizer і BioNTech.

Про це раніше у своєму звернення заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Препарат схвалений Єврокомісією після позитивних рекомендацій щодо вакцини з боку Європейського агентства лікарських засобів (EMA).

В суботу вакцинацію першою в ЄС почала Угорщина. Також прищеплювати почали й в Німеччині, де дози препарату Pfizer отримали жителі та працівники будинку пристарілих. Також Словаччина в суботу, 26 грудня, почала вакцинацію від коронавірусу. Пріоритет віддається категоріям громадян з груп ризику, в тому числі літнім людям.

В Іспанії та Болгарії також запускають кампанії з вакцинації в неділю. У Бельгії та Люксембурзі розраховують почати вакцинацію 28 грудня, у Нідерландах, як очікується, - з 8 січня.

У Pfizer і BioNTech заявили, що готові поставити ЄС 12,5 млн доз вакцини до кінця року.

У EMA раніше оголосили, що провели комплексне дослідження безпечності та ефективності препарату. Європейський регулятор схвалив препарат через кілька тижнів після того, як в США почали масову вакцинацію.

Цього тижня країнами ЄС почали розвозити перші партії вакцини від Pfizer і BioNTech. Вакцинація в Євросоюзі триватиме три дні з 27 по 29 грудня. При цьому Брюсселю вдалося знизити ціну на вакцину до 15,5 євро за дозу, що дешевше тієї ціни, за якою вакцину Pfizer закупили США.

До цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Польща може стати посередником для України в отриманні вакцини з Європейського союзу. Зараз ведуться переговори між країнами.

Як повідомлялося, що у світі зафіксовано вже понад 80 мільйонів випадків зараження коронавірусом. З них майже 29 мільйонів в США та Індії. У трійці також Бразилія.

Також в суботу стало відомо про перші випадки нового штаму COVID-19, який раніше виявили у Великобританії, виявили на території Іспанії та Швеції. зокрема, в Мадриді мутація коронавірусу підтвердилася у чотирьох осіб.