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Польща стане посередником України для отримання вакцин від COVID з ЄС

Новость на русском → Київ, Середа 23 грудня 2020 14:07
Польща стане посередником України для отримання вакцин від COVID з ЄС Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Польща може стати посередником України для отримання вакцин від коронавірусу з Європейського союзу. Зараз між країнами ведуться переговори.

Про це засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, вище керівництво країни зараз веде переговори за двома напрямками для отримання вакцини від коронавірусу - безпосередньо з виробниками і керівництвом країн.

"Тривають активні переговори з Польщею, яка може стати країною посередником в отриманні вакцин з ЄС. Алгоритм дій узгоджений в рамках всіх гілок влади і ми за ним рухаємося", - сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що в України буде достатньо коштів для закупівлі вакцин. На це вже передбачено 3 мільярди гривень у бюджеті, а також буде створено спеціальний фонд, який буде "акумулювати кошти на вакцини та доплати лікарям".

Нагадаємо, вчора Шмигаль заявив, що Україна веде діалог на рівні посольств США, Німеччини і Великобританії про закупівлі вакцин від коронавірусу.

Також РБК-Україна писала, що Володимир Зеленський заявив про готовності Франції допомогти Україні з вакциною від COVID-19.

Зазначимо, вчора в Україні затвердили план вакцинації населення від COVID.

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