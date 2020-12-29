RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Майбутній віце-президент США Харріс вакцинувалася від COVID-19

Автор: Дмитро Левицький

Майбутній віце-президент Сполучених Штатів Америки Камала Харріс та її чоловік Дуг Емхофф сьогодні, 29 грудня, вакцинувалися від коронавірусу. Вони отримали дозу вакцини компанії

Процес вакцинації транслювався у прямому ефірі, зокрема, телеканалом CBS News.

Вакцинація Харріс та її чоловіка проходила в Об'єднаному медичному центрі у Вашингтоні. Щеплення майбутньому віце-президенту зробила медсестра Патрисія Каммінгс.

"Це було легко та відносно безболісно", - сказала Харріс після завершення вакцинації.

Нагадаємо, минулого тижня щеплення від коронавірусу отримав обраний президент США Джо Байден. Байден вакцинувався препаратом, який розробили компанії Pfizer та BioNTech.

Крім того, днями раніше від коронавірусу вакцинувався чинний віце-президент США Майк Пенс.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати Америкивакцинациявакцина от коронавируса