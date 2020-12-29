Майбутній віце-президент США Харріс вакцинувалася від COVID-19

Майбутній віце-президент Сполучених Штатів Америки Камала Харріс та її чоловік Дуг Емхофф сьогодні, 29 грудня, вакцинувалися від коронавірусу. Вони отримали дозу вакцини компанії
Процес вакцинації транслювався у прямому ефірі, зокрема, телеканалом CBS News.
Вакцинація Харріс та її чоловіка проходила в Об'єднаному медичному центрі у Вашингтоні. Щеплення майбутньому віце-президенту зробила медсестра Патрисія Каммінгс.
"Це було легко та відносно безболісно", - сказала Харріс після завершення вакцинації.
Нагадаємо, минулого тижня щеплення від коронавірусу отримав обраний президент США Джо Байден. Байден вакцинувався препаратом, який розробили компанії Pfizer та BioNTech.
Крім того, днями раніше від коронавірусу вакцинувався чинний віце-президент США Майк Пенс.