Будущий вице-президент США Харрис вакцинировалась от COVID-19

Будущий вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис и ее муж Дуг Емхофф сегодня, 29 декабря, вакцинировались от коронавируса. Они получили дозу вакцины компании
Процесс вакцинации транслировался в прямом эфире, в частности, телеканалом CBS News.
Вакцинация Харрис и ее мужа проходила в Объединенном медицинском центре в Вашингтоне. Прививку будущему вице-президенту сделала медсестра Патрисия Каммингс.
"Это было легко и относительно безболезненно", - сказала Харрис после завершения вакцинации.
Напомним, на прошлой неделе прививку от коронавируса получил избранный президент США Джо Байден. Байден вакцинировался препаратом, который разработали компании Pfizer и BioNTech.
Кроме того, днями ранее от коронавируса вакцинировался действующий вице-президент США Майк Пенс.