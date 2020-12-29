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Будущий вице-президент США Харрис вакцинировалась от COVID-19

Автор: Дмитрий Левицкий

Будущий вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис и ее муж Дуг Емхофф сегодня, 29 декабря, вакцинировались от коронавируса. Они получили дозу вакцины компании

Процесс вакцинации транслировался в прямом эфире, в частности, телеканалом CBS News.

Вакцинация Харрис и ее мужа проходила в Объединенном медицинском центре в Вашингтоне. Прививку будущему вице-президенту сделала медсестра Патрисия Каммингс.

"Это было легко и относительно безболезненно", - сказала Харрис после завершения вакцинации.

Напомним, на прошлой неделе прививку от коронавируса получил избранный президент США Джо Байден. Байден вакцинировался препаратом, который разработали компании Pfizer и BioNTech.

Кроме того, днями ранее от коронавируса вакцинировался действующий вице-президент США Майк Пенс.

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