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У Білорусі силовики проводять масові обшуки у журналістів

Автор: Анастасія Рокитна

Силовики в Білорусі проводять обшуки в керівників Білоруської асоціації журналістів (БАЖ), інших журналістів та правозахисників. Обшуки проходять в різних містах.

Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

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Силовики провели обшуки в голови БАЖ Андрія Бастунця та його заступників Олега Агеєва й Бориса Горецького. За словами дружини голови БАЖ, правоохоронці були ввічливі і просили не хвилюватися.

Також з обшуками прийшли до гомельської журналістки-фрілансерки Лариси Щиракової у межах кримінальної справи за статтею 362 КК про "вбивство поліцейського".

Також обшук проводять у гомельського журналіста Анатоля Готовчиця, журналіста-фрілансера Алеся Буракова-молодшого і в журналіста Олександра Буракова-старшого.

У речниці Білоруського будинку прав людини імені Бориса Звозького Євгенії Паращанки, яка є членом БАЖ, теж проводять обшук, у будинку її батьків, де вона перебуває з маленьким сином.

У адвоката Крістіни Ріхтер було здійснено обшук. У неї вилучили телефон та документи, пов’язані з діяльністю БАЖ. Ріхтер сказала, що рішення про обшук датоване 1 лютого 2021 року.

Слідчий комітет Білорусі заявив, що обшуки проходять для розслідування кримінальної справи за статтею 342 Кримінального кодексу Білорусі (організація та підготовка дій, які грубо порушують громадський порядок, або активна участь у них).

Нагадаємо, Україна в "день солідарності з Білоруссю" висловила підтримку білоруському народу.

Також голова МЗС України запропонував Люблінський трикутник (формат переговорів України, Литви та Польщі) як майданчик для врегулювання внутрішньополітичної кризи в Білорусі.

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